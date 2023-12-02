İstanbul'da Tanzanya Büyükelçiliği ile Al Selam Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Svahili dili eğitimi başladı

İstanbul'da faaliyet gösteren Al Selam Derneği ile Tanzanya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında derneğin Çengelköy'de bulunan merkezinde Tanzanyalı öğretmenler Svahili dili eğitimi vermeye başladı. Tanzanya Büyükelçiliği, eğitimlerin yapılabilmesi amacıyla Svahili dili eğitim kitabı, sözlük ve teknik ekipman desteğinde bulundu.

İstanbul'da faaliyet gösteren Al Selam Derneği ile Tanzanya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında derneğin Çengelköy'de bulunan merkezinde Tanzanyalı öğretmenler Svahili dili eğitimi ?v?ermeye başladı.

Derneğin Çengelköy'deki merkezinde açılan sınıfta Svahili dili eğitimleri yapılıyor.

Tanzanya Büyükelçiliği, eğitimlerin yapılabilmesi amacıyla Svahili dili eğitim kitabı, sözlük ve teknik ekipman desteğinde bulundu.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın dış politikasını uygularken siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel alanda da ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirterek "Bunun bir adımı olarak Svahili dilinin de dünyanın farklı yerlerinde öğretilmesi ve konuşulması amacındayız." dedi.

Bakari, "Svahili dilini öğrenerek aynı zamanda Tanzanya kültürünü de öğrenme fırsatı elde edebiliyorsunuz. Svahili dili sadece kültürel anlamda değil Tanzanya'nın turizm alanında da tanıtılmasında önemli. Bu nedenle İstanbul'da bir Svahili Kültür Merkezi açtık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de büyükelçi olarak göreve başladığından beri birçok kişinin Svahili dili öğrenme talebinde bulunduğunu söyleyen Bakari, "İstanbul Türkiye'nin merkezi konumunda ve bu şehirde milyonlarca insan yaşıyor. Hatırlarsanız Türkiye- Afrika Forumu da İstanbul'da yapılmıştı. Bu açılardan bakıldığında Svahili dilinin İstanbul'da öğretilmesi önemli." dedi.

Bakari, Ankara'daki üniversite ve vakıflarla görüşme halinde olduklarını ve bu eğitimin sadece İstanbul'da değil Ankara'da da başlayacağı bilgisini paylaştı.

Afrika'da milyonlarca kişi Svahilice konuşuyor

Tanzanyalı Svahili dili öğretmeni Hamisi Iddi Hamisi ise özellikle Afrika'nın doğusunda milyonlarca kişinin bu dili konuştuğuna dikkati çekti.

Hamisi, "Svahili dilini Afrika'nın doğusunda 150 milyondan fazla kişi konuşuyor. Tanzanya, Kenya, Uganda ve Ruanda başta birçok ülkede Svahilice konuşuluyor. Aynı şekilde Arap Yarımadası'ndaki Umman'da da Svahili dili kullanılıyor." dedi.

Svahili dili tarihinin Türkçeye benzediğine işaret eden Hamisi, "Türkçe, Arapçadan birçok kelime aldığı gibi Svahili dilinde de Arapçadan çok fazla kelime bulunuyor. Mesela çay, haber, sabah gibi kelimeler ve rakamlar başta olmak üzere Svahilicenin yaklaşık yüzde 60'ı Arapçadan geçmedir." ifadelerini kullandı.

Al Selam Derneği Başkanı Nazan Yalçınkaya da atılan bu adımla dil üzerinden farklı kültürleri tanıma amacı taşıdıklarını belirtti.

Yalçınkaya, "Bir kur 2 ay sürecek ve haftada 6 saat ders vereceğiz. İlk etapta küçük bir ekiple başlayacağız." dedi.

Eğitimlerin hafta sonu olduğunu ve talep durumunda hafta içi de yapılacağı aktaran Yalçınkaya kursu tamamlayanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Afrika'da yüzlerce yerel dil konuşuluyor

Afrika'da çoğunlukla sömürge döneminden kalma Fransızca ve İngilizce konuşulmasına rağmen yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtada 2 bine yakın yerel dil kullanılıyor.

En fazla kullanılan yerel diller Aramice, Svahili ve Zulu dilleri.

Svahilice, Tanzanya, Kenya ve Ruanda'nın dışında birçok doğu ve güney Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Arapçadan etkilenen ve Afrika Birliği (AfB) tarafından "çalışma dili" olarak kabul edilen Svahilice, kıta dışında ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de konuşuluyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, 30 Ağustos 2019'da Svahiliceyi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4'üncü resmi dil olarak kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise 7 Temmuz'u "Dünya Svahili Dili Günü" ilan etmişti.