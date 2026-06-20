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Valilik Kararıyla Taksim Metro İstasyonu İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatılıyor

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İstanbul Valiliği kararıyla 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak işletmeye kapatılacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, "21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş-çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır" denildi.

Metro İstanbul, trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmaksızın seferlerine devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
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