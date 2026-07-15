15 Temmuz'un 10. yılında 253 araçlık demokrasi konvoyu

İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Havalimanı 'ndan Atatürk Havalimanı'na 253 araçlık demokrasi konvoyu düzenledi. Taksilerin TEM Otoyolu'ndaki geçişi havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyelerinin katılımıyla demokrasi konvoyu oluşturuldu. 15 Temmuz 2016'da şehit olan 253 kişi anısına hazırlanan 253 araçlık kortej, İstanbul Havalimanı'ndan hareket ederek Atatürk Havalimanı'nda sona erdi.

'KOOPERATİFİ BİNASI KARARGAH OLDU'

Kortej öncesinde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, "Bugün 15 Temmuz; 10 yıl önce bugün hain darbe girişimine karşı bu milletin bütün fertleri Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazdığı gün. Taksici esnafımızda o dönem Atatürk Havalimanı'nda görev yapıyordu. Darbe girişimine karşı bütün bu milletin kahraman evlatları gibi canlarını göğüslerini siper edip darbecilere karşı direndiler. Taksicilerimizin oradaki kooperatif merkezi doğal karargah oldu. Bugün de 253 şehidimizin anısına 253 taksiyle Atatürk Havalimanı'na böyle bir konvoy organize ettik. Bu İstanbul Valiliğimizin il genelinde yaptığı programların bir parçası" dedi.

'DEVLETİMİZ,VATANIMIZ SAĞOLSUN'

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ise, "Bugün hain darbe girişiminin 10'ncu yıl dönümü bu programı bu sene İstanbul Valiliğimiz organize ediyor. Bizde buna katılıyoruz. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Halkımız, özel harekatımızı gelinceye kadar bu taksiciler göğsünü siper etti. Gözünü kırpmadan VIP'ye ve kuleye yürüdü. Ben hepsini tebrik ediyorum. Hepsini kutluyorum. Devletimiz vatanımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı