İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Eyüpsultan ve Üsküdar'da meydana gelen 'kasten yaralama', Eyüpsultan'da 5 farklı iş yerinin kurşunlanması ve Bağcılar'daki bir işletmenin yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin Ataşehir'de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları ve toplam 9 ayrı olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı