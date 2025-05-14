İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonda, Rusya'da cezaevinde bulunan B.C.G'nin liderliğindeki suç örgütüne üye 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, Uşak KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmada, Uşak'ta 12 Mayıs'ta kuyumcu dükkanına yönelik kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının, Rusya'da cezaevinde bulunan B.C.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün üyesi olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda inceleme yapan ekipler, Esenyurt ve Esenler'de hücre evleri ile Arnavutköy'de çiftlik evi tespit etti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Evlerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, eylemde kullanılan 2 çalıntı motosiklet, 1 takip cihazı, 20 bilgisayar ve 59 değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen cinayet, Bahçelievler'de M.B'nin kasten yaralanması ve Beylikdüzü'nde 1 işyerinin kurşunlanması olayının tetikçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Suç örgütünün gelir kaynağı olan yasa dışı bahis işlerini yapan kişiler ile suç örgütü adına eylem yapmak amacıyla farklı illerden İstanbul'a getirilen şüphelilerin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! İlk 11'ler belli oldu

Dev final'de 11'ler açıklandı! Galatasaray'da sürpriz var
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.