İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da 55 silahlı saldırıyla ilişkilendirilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 41 şüpheli adliyeye sevk edilirken, örgüt lideri Volkan R.A. Fransa'da yakalandı. 95 şüpheli daha önce tutuklandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, - İstanbul'da 55 farklı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın, 3'ü yaşı küçük 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce örgüte yönelik operasyonlarda 95 şüphelinin tutuklandığı, 4 örgüt yöneticisi hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu öğrenildi. Örgüt lideri Volkan R.A.'nın Fransa'da yakalandığı ve iade sürecinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'iş yeri kurşunlama', 'yağma', 'tehdit' ve 'haraç' suçları başta olmak üzere birçok ilçede 55 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 20 Şubat'ta operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen beşinci operasyonda 7'si kadın, 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 132 gram 'taş kokain' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ FRANSADA YAKALANDI

Öte yandan, yurt dışında oldukları tespit edilen 4 örgüt yöneticisi hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Örgüt lideri 'Şapkalı Volkan' olarak tanınan Volkan R.A.'nın Fransa'da yakalandığı ve iade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yöneticilerin yakalanmasına yönelik Interpol aracılığıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
