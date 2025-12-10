İstanbul -İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İş yerlerine silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen 41 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, Ataşehir, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Şişli ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen saldırı ve hazırlık eylemleriyle bağlantılı 42 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazıları, kişiye yönelik tehdit ve iş yerine saldırı hazırlığı sırasında yakalandı. Ekiplerce yapılan adres aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi sonucunda, gözaltına alınan bazı şüphelilerin; Beyoğlu, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde iş yerlerine ve araçlara yönelik daha önce gerçekleşen 4 eylemin failleri olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.