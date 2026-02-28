Haberler

İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 7 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 7 Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan kişilerin yönlendirdiği suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin silahlı saldırı ve yağma amaçlı tehdit olaylarına karıştığı belirlendi.

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan kişilerin yönlendirdiği suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerine silahlı saldırı ve yağma amaçlı tehdit olaylarına karıştığı belirlendi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan kişilerin öncülük ettiği suç örgütleri takibe alındı. Yapılan incelemelerde, 1 Şubat'ta Fatih'te faaliyet gösteren bir iş hanına yönelik kurşunlama, 5 Şubat'ta Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına yönelik silahlı saldırı ve 22 Şubat'ta bir kişiye 4 ayrı iş yerinin fotoğraflarının gönderilerek yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü