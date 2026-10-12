İstanbul'da suç operasyonlarında 175 şüpheli tutuklandı, 20 kurşunlama engellendi

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İstanbul'da suç örgütlerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 289 şüpheliden 175'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 10 Eylül ile 10 Ekim arasındaki dönemde, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişiler ile iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karışan organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 175 zanlı tutuklandı, 63 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Toplam 51 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda 155 silah, 6 av tüfeği ile 1024 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan personele tebrik

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeyi ziyaret etti.

Yıldız, operasyonlara ilişkin bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Basın mensuplarına operasyonlarla ilgili bilgiler veren Yıldız, özellikle son 1 ay içerisinde 20 kurşunlama girişiminin engellendiğini söyledi.

Yıldız, "İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA