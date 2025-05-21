İstanbul'da Su Kesintisi Uygulaması Başladı
İSKİ, Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede bu gün 10.00'dan 18.00'e kadar su kesintisi uygulayacak. Kesinti, Kazlıçeşme'deki isale hattında yapılacak çalışmalardan kaynaklanıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacak.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel