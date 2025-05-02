İstanbul'da Sol Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 5 Tutuklama

İSTANBUL'da DHKP/C, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklanırken 7 kişi ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Nisan'da DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17, MLKP içerisinde faaliyet gösteren 3 ve TKP/ML içerisinde faaliyet gösteren 1 olmak üzere toplam 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 12'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, 7 zanlı hakkında ise konutu terk etmemeyi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.