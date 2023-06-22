İstanbul'da sıra dışı olay! Kargaların attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Zekalarıyla nam salan kargaların, bir benzin istasyonunda görev yapan güvenlik görevlisinin önüne attıkları bir serçe ve bir de baş parmak sayesinde tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı. Bir insana ait olduğu tespit edilen parmakların izini süren polisin kamera kayıtlarını incelediği ve olayı aydınlatmak için yoğun mesai yaptığı öğrenildi.

Dünyanın en zeki kuşlarından biri olan kargaların bu kez dedektiflik özelliği ortaya çıktı. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan sıra dışı olayda, bir benzin istasyonunun güvenlik görevlisinin önüne bir serçe parmak bir de baş parmak düştü. Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu tespit edildi.

PARMAKLARI YERE ATAN KARGALARDI

Ama asıl sürpriz sonradan ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de elde edildi. İddiaya göre baş ve serçe parmağı yere atan kargalardı. Ve bir iddiaya göre o kargalar besin olarak buldukları o parmakları yiyemeyince yere atmıştı. Polis cinayet soruşturması başlattı.

KAMERA KAYITLARI MERCEK ALTINA ALINDI

İlk bulgulara göre baş parmak bir ayağa, serçe parmaksa bir ele aitti. Show Haber'e göre parmaklar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gelecek sonuca göre kargaların yardımıyla polisler bir cinayeti aydınlatmış olacak. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler şimdi hem o vahşetin hem de delil toplayan dedektif kuşların izini sürüyor.