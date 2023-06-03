İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Arkadaşına kovanları toplattı

Dolapdere'de alkol alan bir şahıs, eşinden boşandığı için kendisine 'yanlış yaptın' diyen 2 arkadaşını silahla vurdu. Havaya ateş de açarak kaçan şahıs, olaydan sonra bir başka arkadaşına ise kovanları toplattı. Polisin yakaladığı saldırgan ve arkadaşı vurduğu kişiler şikayetten vazgeçince serbest kaldı.

İstanbul'da silahlı "yanlış yaptın" saldırısı kamerada: Arkadaşına kovanları toplattı

Beyoğlu'nda alkol alan bir şahıs kendisine eşiyle boşanmasıyla ilgili konuşan 2 arkadaşını silahla vurdu

Şahıs olaydan sonra bir başka arkadaşına ise kovanları toplattı

Polisin yakaladığı saldırgan ve arkadaşı vurduğu kişiler şikayetten vazgeçince serbest kaldı

İSTANBUL - Dolapdere'de alkol alan bir şahıs, eşinden boşandığı için kendisine "yanlış yaptın" diyen 2 arkadaşını silahla vurdu. Havaya ateş de açarak kaçan şahıs, olaydan sonra bir başka arkadaşına ise kovanları toplattı. Dehşet anları kameralara yansırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan ve arkadaşı, vurduğu kişiler şikayetten vazgeçince serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Dolapdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs gece saatlerinde arkadaşları Nazmi K. ve Hikmet S. ile birlikte alkol almaya başladı. Aralarında sohbet ettikleri esnada şahsın arkadaşlarından biri kendisine, "eşinden niye boşandın, eşin iyi bir insandı, sen haksızsın" dedi. Bu sözlere sinirlenen şahıs, silahını çekip iki arkadaşını kalçalarından vurdu. Saldırının ardından şahıs havaya ateş açarak kaçtı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Arkadaşına da kovanları toplattı

Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan iki arkadaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı

Yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinde kovan bulamayan polis ekipleri, görüntüleri izlediğinde olaydan 1 saat sonra bir şahsın gelip kovanları topladığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Murat B. ve kovanları toplayan arkadaşı Tarık E. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan silah ile birlikte kısa sürede yakalandı.

Yaraladığı arkadaşları şikayetten vazgeçti

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Ancak iki şahıs silahla vurarak yaraladığı iki arkadaşının şikayetten vazgeçmesi üzerine savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.