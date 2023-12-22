Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da silahlı gasp olayının faili Azerbaycan uyruklu zanlı Erzincan'da yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da gerçekleşen silahlı gasp olayının faili olduğu iddia edilen ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu zanlı, Erzincan'da yakalandı. Zanlının üzerinde sahte kimlik ve seyahat giriş belgesi bulundu.

İstanbul'da silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu zanlı, Erzincan'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendikleri 34 plakalı aracı durdurdu.

Yapılan incelemede, üzerinde Gürcü kimliği bulunduran şahsın, sahte kimlik ve seyahat giriş belgesi taşıdığı, gerçek kimliğinin ise Azerbaycan uyruklu V.V. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.V'nin, İstanbul'da döviz bürosu çalışanının kullandığı aracın takip edilip 6 milyon liranın silah zoruyla gasp edilmesi olayının faili olduğu, ayrıca "silahlı yağma" gibi çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

V.V. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Erzincan İstanbul Yargı Güvenlik Yakalama Ceza Adliye Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester City - Fluminense maçı CANLI izle! Manchester City - Fluminense maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Sırrı Süreyya Önder hasta mı, sağlık durumu ne? Muhammed Zeki Durak kimdir? Muhammed Zeki Durak kaç yaşında, nereli? Muhammed Zeki Durak hayatı ve biyografisi! Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır kaç yaşında, nereli? Mehmet Fatih Kacır hayatı ve biyografisi! İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim? İllegal Hayatlar filmi konusu, oyuncuları ve İllegal Hayatlar özeti! 22-23 Aralık'ta benzine ve motorine indirim veya zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu! Asgari ücret haftaya belli olur mu, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title