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İstanbul'da Silah Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Silah Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'da güven timleri, silah ticareti yaptığı iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli üzerinde 1 ruhsatsız tabanca bulunurken, diğerinin evinde ise 11 ruhsatsız silah ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmada, kimliği tespit edilen zanlı E.P. Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Sorgulamada 10 suç kaydı çıkan şüphelinin üst aramasında da 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinin ardından Karlıtepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan kadın şüpheli M.P'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada da 11 ruhsatsız silah ile 1 kurusıkı tabancaya el konuldu.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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