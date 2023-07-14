İstanbul'da Sıcak Hava Etkili Oluyor

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar Taksim'deki Gezi Parkı'nda dinlenmeyi tercih etti. Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Taksim Meydanı'ndaki güvercinler süs havuzlarından su içerek serinledi. Şişli'de bir katlı otoparkın önünde bulunan termometrenin 40 dereceyi göstermesi dikkat çekti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise, denize girerek serinledi. Sarıyer sahilinden denize giren Mustafa Kara sıcak havadan şikayet ederek, 'Biz burada balık tutup denize giriyoruz. Saat 16.00'ya kadar servisçiyiz biz. Sabah 9'da geliyoruz 4'e kadar buradayız. Çok sıcak. Denize atlıyouz hemen. Çıkıyoruz tekrar balık tutuyoruz böyle vakit geçiriyoruz burada' diye konuştu.

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar denize girmeyi bazıları ise, park ve bahçelerde dinlenmeyi tercih etti. Şişli'de bir katlı otoparkın önündeki termometrenin 40 dereceyi göstermesi ise dikkat çekti. < İstanbul'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar Taksim'deki Gezi Parkı'nda dinlenmeyi tercih etti. Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Taksim Meydanı'ndaki güvercinler süs havuzlarından su içerek serinledi. Şişli'de bir katlı otoparkın önünde bulunan termometrenin 40 dereceyi göstermesi dikkat çekti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise, denize girerek serinledi. Sarıyer sahilinden denize giren Mustafa Kara sıcak havadan şikayet ederek, "Biz burada balık tutup denize giriyoruz. Saat 16.00'ya kadar servisçiyiz biz. Sabah 9'da geliyoruz 4'e kadar buradayız. Çok sıcak. Denize atlıyouz hemen. Çıkıyoruz tekrar balık tutuyoruz böyle vakit geçiriyoruz burada " diye konuştu.