İSTANBUL'DA ŞEHİTLER İÇİN CAMİLERDE DUA EDİLDİ

PENÇE Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Taksim Camii ve Ataşehir Mehmet Uslu Cami'nde sabah namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti. Sabah namazında Beyoğlu Taksim Camii ve Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Cami'nde de şehitler için dua edildi.