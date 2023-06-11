İstanbul'da Sarallar örgütünün lideri gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütü Sarallar'ın lideri Alaattin İlyas Saral yakalandı. Saral'ın firari olduğu ve yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği anlaşılan çıkar amaçlı suç ağının lideri Alaattin İlyas Saral'ın, Belçika'dan Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Saral'ın, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'den İstanbul Havalimanı'nda yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SAVCILIĞA ÇIKARILACAK

Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde polis tarafından gözaltına alınan Saral, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen süreçte savcılığa çıkarılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Saral hakkında geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Organize Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı vardı. O operasyonda Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Sarallar suç örgütüne yönelik geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında şüpheli olarak görünen 177 kişinin yakalanması için 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Aralarında ünlü iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 141 şüpheli yakalanmıştı. Erdal Acar ve 51 şüpheli tutuklanmış, 89 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Necati Şaşmaz, 1997'de Türkiye güzeli seçilen şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış isim de mağdur sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

Çok sayıda suçlamanın bulunduğu dosyada suç örgütü lider olarak görüldüğü belirtilen Alaattin İlyas Saral, aramalara rağmen bulunamamıştı. Dosya kapsamında aranan Alaattin İlyas Saral, bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral'ın Belçika'nın Brüksel kentinden kendi pasaportuyla uçağa bindiği belirtildi.