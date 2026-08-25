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Sahte daire ilanıyla 13 dolandırıcılık şüphelisine operasyon

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İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleriyle koordineli olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan veren şüphelilerin kendileriyle iletişime geçenlerden kapora aldığını ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirledi.

İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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