İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da sahte altın üreterek, kuyumcu ve döviz bürolarına sattıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonda satışa hazır tanınmış altın üreticilerinin damgaları bulunan çeşitli ebatlarda çok sayıda sahte altın ele geçirilmiş, örgüt lideri olduğu öne sürülen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte altın üretip satan şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştı. Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 mermi, 350 bin ve 3 milyon 500 bin değerinde iki tane senet ele geçirilmişti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin sorguları tamamlandı. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonun ardından tutuklanan 2 kişi ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilere yönelik yapılan ilk operasyonda Fatih'te bir atölyeye baskın yapan polis çinkodan üretilmiş ve üzerine tanınmış altın üreticilerinin sahte damgaları basılmış çeşitli gramajlarda çok sayıda materyal ele geçirmişti. v

