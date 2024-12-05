İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülen sahte alkollerden kaynaklı can kayıplarının sayısı 22'ye yükseldi. 24 kişinin hastanelerdeki tedavisi ederken operasyonlarda sahte alkolleri piyasaya sürmeye çalışan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da sahte içki kabusu yılbaşı öncesinde gitgide büyürken hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayanların sayısı 22'ye çıktı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte içki satan 19 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.