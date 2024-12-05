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İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

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İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülen sahte alkollerden kaynaklı can kayıplarının sayısı 22'ye yükseldi. 24 kişinin hastanelerdeki tedavisi ederken operasyonlarda sahte alkolleri piyasaya sürmeye çalışan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sahte içki kabusu yılbaşı öncesinde gitgide büyürken hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayanların sayısı 22'ye çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki satan 19 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıFurkan inci:

dindarıö diyip bütün vergiyi alkolden alan iktidarın eseri

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Haber YorumlarıDoğrucu Davut Davut:

İçmesinler kardeşim. Bunada mı üzülelim.

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Haber YorumlarıShooter 39:

Eee alkollü içecekleri, tütünü bu kadar pahalı yapıp, alkol ve tütün vergisini bütçenin en yüksek kalemleri pozisyonuna getirirsen, vatandaş sonunda kimyager oluyor, bu sonuçlar kaçınılmaz. Yorumlarda din İmandan bahsedenler var, gerek yok arkadaşlar herkesin sevabı da günahı da kendine. Asıl konuşmamız gereken FİYATLAR, ALINAN UÇUK KAÇIK VERGİLER

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

İçmeselerdi. Zorla mı içirdiler?

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

İçkiye fahiş düzeyde zam yapanlar ve içen ölsün mantığı güdenler kına yaksınlar.

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Haber Yorumlarıerhan yıldırım:

sahtelikten öldüler ??

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Erdoğanı boynu günahı

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Haber YorumlarıSeydo:

Erdoğan şu haberi gördüyse zevkten dört köşe olmuştur.

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Haber YorumlarıFerhad Topbaş:

İstanbul'daki sayı bu ülke genelinde her gün kaçak alkolden onlarca kişi ölüyordur bu kadar pahalı alkolü alıp doğru dürüst içen sayısı çok az maalesef her şeyin kaçağı piyasa da cirit atıyor kaçak sigara kaçak alkol kaçak eşya sahte gıda ürünleri ne ararsan var kontrolsüz ve denetimsizliğin sonuçları olan dürüs namuslu vatandaşa oluyor acısını onlar çekiyor

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

her sene yılbaşında aynı senaryo

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