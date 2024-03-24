İstanbul'da sahibinden kaçan inek otoyolda yakalandı
İstanbul'da sahibinden kaçıp girdiği otoyolda tehlike oluşturan inek, trafik ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.
Eyüpsultan'da sahibinden kaçan inek, Kuzey Marmara Otoyolu'na girdi. Sahibinin yakalamaya çalıştığı inek, trafikte tehlike oluştururken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler, araçlarıyla yolda durarak ineğin önünü kesmeye çalışırken kaçmayı başaran inek, bir aracın da aynasını kırdı.
Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen inek, trafik polislerinin müdahalesiyle yakalandı.