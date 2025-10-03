Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde su birikintilerine neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanarak çeşitli alanlarda sığınmaya çalıştı. Araçlar, yol güzergahlarında güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM), kuvvetli gök gürültülü sağanak ve lodos uyarısı yaptığı kentte öğleden sonra başlayan yağış, akşam saatlerinde de bazı bölgelerde sağanak olarak etkisini sürdürdü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yeri tentelerinin altına, bazıları da köprülerin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Toplu taşıma araçlarını kullananlar da istasyon ve duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Birçok ilçede sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yağmur suyu kaldırım seviyesini aşarken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Araçların güçlükle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
