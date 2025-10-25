Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi. Yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak gece saatlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi. Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte yer yer gök gürültüsü duyulurken, şimşekler ise geceyi aydınlattı. Kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

