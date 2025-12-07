İstanbul'da Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İett OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Öte yandan etkili olan yağışla birlikte hasarlı kazalar meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 2867 plakalı İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.