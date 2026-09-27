İstanbul'da sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak, Zincirlikuyu'daki alt geçidin su altında kalmasına yol açtı; alt geçit araç trafiğine kapatıldı. Kapanma nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı, Kağıthane Güzeldere Caddesi'ndeki su birikintisi araçların ilerlemesini güçleştirdi.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.
Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.
Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.