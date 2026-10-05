İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Merter ile Küçükçekmece arasında, Beylikdüzü, Avcılar, Zincirlikuyu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'de yoğunluk görülüyor.

D-100 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir, Saadetdere, Beylikdüzü, Hasdal, Seyrantepe ve İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA