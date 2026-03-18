Haberler

İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da on bir ayın sultanı ramazanın son teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu. Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye gibi camilerde yediden yetmişe herkes namaz için toplandı.

Vatandaşlar, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için akşam saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan camileri başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Manevi iklimin doruğa ulaştığı gecede, yediden yetmişe çok sayıda kişi teravih namazı için saf tuttu.

Son teravih namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni tercih eden vatandaşlar, kendilerine ayrılan alanlarda namazlarını eda etti.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü. Vatandaşlar yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Fatih Camisi'nde de çok sayıda kişi teravih namazı için saf tutarken, bazı çocuklar da cami avlusunda oyun oynadı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

