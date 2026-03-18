İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi

İstanbul'da vatandaşlar on bir ayın sultanı ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Vatandaşlar, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için akşam saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan camileri başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Manevi iklimin doruğa ulaştığı gecede, yediden yetmişe çok sayıda kişi teravih namazı için saf tuttu.

Son teravih namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni tercih eden vatandaşlar, kendilerine ayrılan alanlarda namazlarını eda etti.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü. Vatandaşlar yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Fatih Camisi'nde de çok sayıda kişi teravih namazı için saf tutarken, bazı çocuklar da cami avlusunda oyun oynadı.