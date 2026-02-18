İstanbul'daki camilerde ilk teravih namazı kılındı

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kentin simgelerinden olan Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi başta olmak üzere birçok camide vatandaşlar ilk teravih için saf tuttu.

Akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, yatsı namazını müteakip kılınan teravih namazıyla ramazanın ilk gecesini idrak etti.

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere gelirken, kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan çok sayıda kişi teravih namazını kıldı.

Büyük Çamlıca Camisi'nde yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, cemaatle kılınan teravih namazının ardından eller semaya açılarak, İslam coğrafyasındaki mazlumlar için dua edildi.

Caminin dijital mahyasına "Hoş geldin ya şehr-i ramazan", "Çocuklar ramazan geldi", "Arınma ayı hoş geldin" yazıları ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Sultanahmet Camisi de havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören noktalardan biri oldu.

Turistler caminin önündeki ramazan temaları ile fotoğraf çektirdi.