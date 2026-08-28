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Ponzi dolandırıcısı Mine Mumcu Kadıköy'de yakalandı

Ponzi dolandırıcısı Mine Mumcu Kadıköy'de yakalandı
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Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ponzi sistemiyle 35 milyon lira topladığı iddia edilen firari Mine Mumcu, Kadıköy'de yakalandı. Üzerinde başkasına ait kimlik bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, "ponzi sistemi"yle aralarında bürokratlar ve tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiden yaklaşık 35 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mine Mumcu, Kadıköy'de yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "rüşvet", "suç örgütü", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit", "kooperatif dolandırıcılığı", "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" ve "yağma" suçlarının yer aldığı 38 dosyadan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mine Mumcu'nun (45) Suadiye'de bir kafede olduğunu tespit etti.

Şüpheli, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik bulunduğu belirlendi.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında ayrıca başkasına ait kimlik kartını kullanması nedeniyle işlem yapıldı.

İşletme mezunu olduğu belirtilen Mumcu'nun kendisini avukat, kamu görevlisi ve Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu olarak tanıttığı, aralarında bürokratlar, tanınmış isimler ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi "ponzi sistemi" olarak bilinen yüksek kar vaadiyle yaklaşık 35 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Yapılan incelemede, 12 suç kaydı bulunan şüphelinin 2023'ten beri kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı, 18 dosyada ise firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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