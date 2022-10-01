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Son dakika haber... İstanbul'da polisten "Huzurlu Sokak Uygulaması"

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Son dakika haber... İstanbul'da polisten 'Huzurlu Sokak Uygulaması'

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de polis ekiplerince "Huzurlu Sokak Uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Maltepe'de polis ekiplerince "Huzurlu Sokak Uygulaması" gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürüttüğü uygulamada Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki park ve bahçeler, halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile sahil bandında denetimler yapıldı.

Kahvehane ve kafelerde de denetimde bulunan ekipler, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

İlçenin belli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında da araçlar denetime tabi tutuldu.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

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