İstanbul'da "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, emniyet mensupları ve şehit aileleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.
Yıldız, şehit aileleriyle görüşerek acılarını paylaştı.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel