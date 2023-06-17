İstanbul'da PKK operasyonu: HDP binasında örgütsel malzemeler ele geçirildi

İstanbul'da bölücü terör örgütü Pkk'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra, korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Pkk'nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere ait korsan eylemlerde kullanılmak üzere havai fişek, maytap, meşale terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının afiş, poster vb. örgütsel içerikli malzemelerin Halkların Demokratik Partisi Şişli Okmeydanı HDP Temsilcilik binasında depolanarak bulundurulduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün, söz konusu partinin Okmeydanı deposuna baskın düzenlendi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ mensubu Arin Mirkan'a ait fotoğraf, örgüt içinde "Sara" kod adıyla bilinen, Pkk'nın kurucu üyelerinden Ocak 2013'te "Sara" kod adlı terörist Sakine Cansız'ın yer aldığı çerçevelenmiş fotoğraf, Ali Çiçek, Kemal Pir, Mazlum Doğan, M.Hayri Durmuş, PKK için merkezi bir figür olan Haki Karer, 1986 yılında güvenlik güçleri tarafından Gabar Dağın'nda öldürülen "Agit" kod adlı Mahsun Korkmaz'ın karakalemle çizilip çerçevelenmiş fotoğrafları ile birlikte yasadışı korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Baskın ile ilgili şu ana kadar herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığı öğrenildi. Ele geçirilen örgütsel dokümanların incelenmesinden sonra elde edilecek bilgi ve belgeler ışığında soruşturmaya dayalı olarak gözaltı olabileceği değerlendiriliyor. - İSTANBUL