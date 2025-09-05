İstanbul'da pazartesi günü okullar 10.00'da açılacak

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü oluşacak trafik yoğunluğunu engellemek için okulların eğitim saatinde değişiklik yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Okulun ilk gününde trafikteki muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için eğitim 10 ila 15 saatleri arasında yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

"KAOSUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN..."

Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek" dedi.

