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İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalan şüpheliler yakalandı

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İstanbul'un Maltepe, Pendik ve Ataşehir ilçelerinde park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,MALTEPE, Pendik ve Ataşehir'de, park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Maltepe, Pendik ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Engin C.(41) ile Hamit G.(33) gözaltına aldı. Şüphelilerden Engin C.'nin daha önceden 30, Hamit G.'nin ise 23 suç kaydı olduğu belirlendi. 4 motosiklet çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir otoparka bırakılmış motosikleti sabaha karşı bulunduğu yerden çaldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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