Eyüpsultan'da 2 aracı kurşunladığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki iki aracın kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayla ilgili incelemelerde, şüphelilerin motosikletle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 4 Nisan'da Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde park halindeki 2 aracın kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda görgü tanıklarının bilgisine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 motosikletle gelen 3 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi.
Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen biri 18 yaşından küçük 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.