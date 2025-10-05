Haberler

İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Etkinliği İçin Trafik Düzenlemeleri

Güncelleme:
Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla İstanbul'da düzenlenen 'Özgürlüğe Yürüyoruz' etkinliği kapsamında bazı yollar trafik akışına kapatıldı. Yürüyüş, Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında gerçekleştirilecek.

Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla düzenlenen "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliği kapsamında bazı cadde ve yollar trafik akışına kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında yapılacak yürüyüş kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Buna göre, Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ile Çiçek Pazarı Sokak'tan araçlar geçemeyecek.

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ile Sahil-Kennedy Caddesi ise bunlara alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
