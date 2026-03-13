Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki otomobil motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde, H.G. idaresindeki 34 HNR 389 plakalı otomobil park halinde bulunduğu yerden çıkmaya çalışırken, M.C.A. kontrolündeki 34 RV 0537 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.C.A ve arkasında oturan Ö.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park halindeki otomobilin yola çıkarken motosikletle çarpışması yer aldı.