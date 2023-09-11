İstanbul'da Otomobil Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin toplam 174 suç kaydı olduğu belirlendi.

İSTANBUL'da otomobil, gösterge ve plaka hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin toplam 174 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bir çok ilçede hırsızlık yaptıkları öğrenilen şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Şüphelilerin bir başka araçla, park halindeki otomobillerin yanına yaklaştıkları, hırsızlığı birkaç dakika içinde bitirdikten sonra hızla kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda şüpheliler Çetin D. (25), Seyit Ö.(31) ve Özden B.(41) gözaltına alındı. Şüphelilerden Çetin D.'nin daha önceden 112, Seyit Ö.'nün 21,

ve Özden B.'nin 41 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis soruşturması sonucu 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık ve 3 plaka hırsızlığı olayının faili oldukları belirlenen şüphelinin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çetin D. ve Seyit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özden B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.