"Ormanda Caz ve Piknik" serisinin beşincisine binlerce kişi katıldı

İstanbul'un doğayla iç içe etkinlik alanı LifePark, bu yıl 'Ormanda Caz ve Piknik' serisinin 5. edisyonunu düzenleyerek 5 bin müzikseveri bir araya getirdi. Etkinlikte Kübalı sanatçı Leyanner Chibas Duporte'nin performansıyla başlayan gün, Türk caz sahnesinin önde gelen isimleriyle devam etti.

Tüm biletler tükendiği ve 12 yaşın altındakilere ücretsiz olan etkinlikte, gün boyunca yaklaşık 5 bin kişi LifePark'ta bir araya geldi.

Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Kübalı sanatçı Leyanner Chibas Duporte'nin performansıyla başladı.

Türk caz sahnesinin önemli isimlerinden Önder Focan, vokalist Cansu Nihal Akarsu ile birlikte sahneye çıkarken, ardından Kerem Görsev Quartetiyle caz parçaları yorumladı.

Etkinliğin sonunda ise Elif Çağlar Quartet, modern caz eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
