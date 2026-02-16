Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, çok sayıda suç eylemine karıştığı tespit edilen bir organize suç örgütü üyesi 35 kişi gözaltına alındı. Örgüte liderlik eden firari kişi yurt dışında bulunuyor.

İstanbul'da çok sayıda eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini yurt dışında bulunan firari bir kişinin yaptığı belirlenen örgüt üyesi 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine ve kişilere yönelik çok sayıda farklı eylem gerçekleştiren bir organize suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yurt dışında bulunan örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'mala zarar verme', 'iş yeri ve araç kurşunlanması ile tehdit' suçları olmak üzere toplam 9 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
