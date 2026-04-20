Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Saldırıları Sonrası Saldırı İçerikli Paylaşım Yapan 25 Kişi Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında sosyal medya üzerinden saldırı içerikli paylaşımlar yapan 25 kişi hakkında soruşturma başlattı. Gözaltı ve arama talimatları verildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası, saldırı içerikli paylaşımlar yapan 13 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, söz konusu 25 şahıs hakkında arama, el koyma ve gözaltına alma talimatları verildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yapılan saldırılar sonrasında, sosyal medya kullanıcıları tarafından okullarda saldırı içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında 20 Nisan 2026 günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce araştırma raporları tanzim edilmiştir."

Raporlarda adı geçen 11 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) (il dışı) 2 SSÇ (İstanbul) olmak üzere toplam 13 SSÇ hakkında ve 9 şüpheli (il dışı) 3 şüpheli (İstanbul) olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK 213) ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216) suçlarından soruşturma başlatılmıştır. 25 şahıs hakkında arama, el koyma ve gözaltına alma talimatları verilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA
