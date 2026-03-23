İstanbul'daki okullarda ikinci ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı
İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı. 2 milyon 563 bin 803 öğrenci okullarına geldi.
Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu'nda da öğrenciler çalan ilk zilin ardından heyecanla sınıflarına girdi.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 26 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik