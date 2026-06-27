NATO'ya Hayır Koordinasyonu'ndan Sert Protesto

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL)- NATO'ya Hayır Koordinasyonu, Ankara'da 7-8 Temmuz'da toplanacak NATO Zirvesi'ne karşı Mecidiyeköy'de Trump Towers önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "NATO'su, Trump'ı, Barack'ı, askeri üsleri, Saray'ı ve tüm işbirlikçileri hiçbiriniz bu topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde istenmiyorsunuz. Emperyalizme karşı mücadelenin ve öfkenin sokaklarda nasıl büyüyeceğini göreceksiniz" denildi.

NATO'ya Hayır Koordinasyonu, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne karşı Trump Trump Towers önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ve EMEP Parti Milletvekil İskender Bayhan da katıldı. Koordinasyon adına açıklamayı okuyan Senem Güneysu, şunları söyledi:

"İKTİDAR EMPERYALİSTLERİN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞIYOR"

"Emperyalizmin kanlı suç örgütü NATO'nun liderleri 7-8 Temmuz'da ülkemize geliyor. Aylar öncesinden hazırlıkları duyurulan, 'NATO'nun yeniden kuruluş toplantısı' olarak lanse edilen zirvenin AKP iktidarı ve sermaye düzeninin aktörleri tarafından 'bir fırsat' olarak görülüyor. NATO Zirvesi'ni tarihi bir fırsat olarak gören iktidar ve sermaye düzeni 'NATO'nun bir savunma örgütü olarak işlev gördüğü', 'Türkiye'nin çıkarlarını koruduğu' yalanlarını açık açık söylemekten geri durmuyor. Bu tarihi fırsatı kendi talihi gören iktidar, başta başkent Ankara olmak üzere, tüm Türkiye'yi bir açık hava hapishanesine çevirmiş durumda. 7-8 Temmuz öncesinde devrimci, yurtsever, demokrat, ilerici ve sosyalist güçleri kolluk güçleri ile baskı altına alan, Valilik kararları ile en basit "demokratik" hakkı bile hiçe sayan AKP iktidarı, adeta ülke çapında bir sürek avı başlatmış durumda. Zirve öncesinde şimdiden sayıları yüzlerce olan gözaltı ile anti-emperyalist tepkileri baskı altına alacağını düşünen AKP iktidarı, fırsat bu fırsat diyerek 'kraldan çok kralcı' bir şekilde davranıyor. Emperyalistleri memnun etmek adına ülkenin başkentini felç eden, yüzbinlerce emekçiyi yerinden etmeyi 'güvenlik' bahanesi ile göze alan, Macron ve Trump gibi figürler için 'özelleşmiş' alanlar tahsis eden iktidar emperyalistlerin gözüne girmeye çalışıyor."

"NATO'YU VE ONUN TEMSİLCİLERİNİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Ancak bilsinler ki; fena halde yanılıyorlar. Yanılıyorlar; çünkü unuttukları bir gerçek var ve bu gerçeği biz kendilerine buradan yeniden hatırlatıyoruz: Bölgemizin anti-emperyalist birikimini hiçe saymayın. Gazze'nin, Kudüs'ün, Bağdat'ın, Tahran'ın sokaklarını kana bulamış olabilirsiniz ama 6. Filoyu ve Komer'i asla unutmayın! Gazze'nin, Kudüs'ün Bağdat'ın, Tahran'ın sokaklarından yükselen halkların direnişinin sesi bugün İstanbul'un, Ankara'nın sokaklarında da bir kez daha kendini göstermektedir. Bölgemizde sizinle işbirliği yapacak hükümetler, patronlar ve siyasi çevreler bulabilirsiniz ama bu toprakların emekçileri, gençleri, kadınları, aydınları sizi istemiyor: Bu nedenle bir kez daha söylemek istiyoruz, Yugoslavya'yı parçalamasıyla, Libya ve Afganistan'a saldırılarıyla, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında ilerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO'yu ve onun temsilcilerini topraklarımızda istemiyoruz.

"KURŞUN ASKERLER YARATMAK İSTİYOR"

Filistin topraklarında devam eden soykırımın ortağı olan, İran'da masum kız çocuklarını katleden, Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçıran, Küba'yı her gün tehdit eden ve ABD egemenliğini koruma çabası içinde sağa sola saldıran haydut Trump'ı topraklarımızda istemiyoruz. 'Size demokrasi değil monarşi yakışır' diyerek bölge halklarını aşağılayan, istismarcı Epstein'in dostu, Trump'ın elçisi Tom Barack'ı topraklarımızda istemiyoruz. Savaş ve işgallere yenilerini ekleme planlarına izin vermeyeceğiz. Burjuvazinin çıkarlarını temsil eden AKP iktidarı, Tom Barack'ın da ifadesiyle meşruiyetini Trump'tan alıyor. Trump'ın da söylediği gibi, 'Biz ne dersek Erdoğan onu yapıyor'. Meşruiyetini emperyalizmin iki dudağı arasına bırakanları istemiyoruz. AKP iktidarı, emperyalist dostlarıyla birlikte demokratik hakların, özgürlüklerin, emekçilerin kazanımlarının en küçük bir kırıntısına bile tahammül edemiyor; bunları ayaklar altına alıp tamamen yok etmek istiyor. Emperyalizm askeriyle, üsleriyle, NATO'su ile bölgemize yeni bir deli gömleği giydirmek, yeni kurşun askerler yaratmak istiyor. NATO'su, Trump'ı, Barack'ı, askeri üsleri, Saray'ı ve tüm işbirlikçileri Hiçbiriniz bu topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde istenmiyorsunuz.

"SOKAKLARI DOLDURAN MİLYONLARLA OMUZ OMUZAYIZ"

Emperyalizme karşı mücadelenin ve öfkenin sokaklarda nasıl büyüyeceğini göreceksiniz. Bugün Trump Tower'ın önünde toplanan bu toprakların ilerici, yurtsever, devrimci, demokrat, sosyalist, emekçi güçleri olarak Ankara'daki zirvenizi de, İstanbul'daki parlamenterler buluşmanızı da istemiyoruz. Bu topraklar adına utanç kaynağı olarak gördüğümüz Trump Tower'ın önünden bir kez daha taleplerimizi ilan ediyoruz:

1-Tüm NATO üsleri kapatılmalıdır!

2-NATO'dan derhal çıkılmalıdır!

3-Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır!

4-Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır!

5-Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir!

6- NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir! İstanbul'da ve Ankara'da tutuklanan yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat mücadele arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Emperyalizme meydan okuyan işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve aydınlar olarak bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlara ve katliamlara karşı mücadele edenlerle, savaş çığırtkanlığı yapan sağcı iktidarlara karşı direnenlerle, soykırımcı İsrail'e verilen desteğe karşı sokakları dolduran on milyonlarla omuz omuzayız.

"İSTENMEYECEKLERİNİ GÖSTERECEK TEPKİYİ ÖRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Siyonizm ve soykırım destekçileri, işgalci katiller Saray'ın dostu olabilir. Ama bilsinler ki; biz onurumuz, ülkemiz ve tüm dünya halkları adına ayaktayız ve on milyonlarız. Bugün burada toplananlar olarak başta 7-8 Temmuz tarihlerinde zirvenin yapılması planlanan Ankara olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında NATO'ya ve emperyalist politikalara karşı halklar arası barışın ve halkların sesini yükseltiyoruz. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayan yürüyüşümüz Adana'da, Malatya'da, Diyarbakır'da ve emperyalizmin varlığının olduğu her yerde sesimizi büyüteceğiz. Emperyalistlerin emir ve desteğiyle Filistin'de, İran'da, Lübnan'da, Suriye'de masum kardeşlerimiz öldürülürken, bölgemizde yeni savaş ve yıkım politikalarının merkezi olmak istemiyoruz. Bu ülkenin emekçilerini, kadınlarını, gençlerini, aydınlarını sesimizi yükseltmeye; tüm yurttaşlarımızı emperyalizme karşı durmaya ve NATO'nun emperyalist savaş zirvesine ve temsilcilerine karşı istenmediklerini gösterecek tepkiyi örmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA