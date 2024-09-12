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İstanbul'da Motosiklet Tamircisi Köpeğiyle Her Yere Gidiyor

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İstanbul'da motosiklet tamirciliği yapan Gökhan Yaşar Ünen, sahiplendiği köpeğiyle özel tasarladığı kask ve gözlüğü takarak gittiği her yere onunla birlikte gidiyor. Köpeğiyle duygusal bir bağ kuran Ünen, onunla birlikte seyahat etmenin keyfini çıkarıyor.

İstanbul'da motosiklet tamirciliği yapan Gökhan Yaşar Ünen, sahiplendiği köpeğine özel tasarladığı kaskı ve gözlüğünü takıp, gittiği her yere onunla gidiyor.

Eyüpsultan'da motosiklet tamirciliği yapan Ünen, çocukluğunda babasıyla birlikte sahiplendikleri, "Beti" isimli köpeğinin bir yere giderken motosikletine binmek istediğini fark etti.

Köpeğini eğiten Ünen, gittiği her yere köpeğini de götürmeye başladı.

13 yaşına gelene kadar Türkiye'nin farklı şehirlerine birlikte seyahat eden Ünen, "Beti"yi kanserden dolayı 2022 yılında kaybetti.

Mahalledeki bir arkadaşından rottweiler cinsi yavru köpeği sahiplenen Ünen, "Albay" ismini verdi.

Ünen, "Albay" 3 aylıkken alışması için birkaç defa motosiklete bindirdiğini, ilk zamanlar köpeği biraz korksa da daha sonra alıştığını belirterek, her yere birlikte gitmeye başladıklarını söyledi.

Köpeğinin güvenli seyahat etmesi için özel kask ve gözlük tasarladığını dile getiren Ünen, birlikte yemek yiyip, birlikte uyuduklarını kaydetti.

Ünen, iş yerinde "Albay"ın motosiklet tamiri yaparken başına taktığı ışıkla kendisine yardım ettiğini ve istediği küçük plastik parçaları da getirdiğini anlattı.

"Albay"ı dışarda görenlerin olumlu tepki vermediklerini ancak sosyal medyada zaman zaman kötü yorumlar geldiğini aktaran Ünen, "İnsanlar çok şaşırıyor. Köpeğimi ilk başta kask ve gözlükle gördüklerinde korkan oluyor. Bir kadın uzaktan 'Albay'ı kask ve gözlükle görünce çocuk sanmıştı. Nasıl motosiklete alıştığı, bindiği gibi şeyleri merak eden çok oluyor. Bir yere gittiğimizde 'Albay' motosiklete bindiğinde fotoğraf çektirmek isteyen çok kişi oluyor." dedi.

"Albay', evdeki kedilerimizle birlikte oynar"

Ölen köpeği "Beti"nin de kendisine çok sadık olduğuna dikkati çeken Ünen, "Kız çocuğu babaya daha sadıktır derler. O bana çok sadıktı. 'Albay' ise anneme daha çok bağlıdır. Erkek çocuk anneye bağlı derler. O da annemi çok seviyor. 'Albay', evdeki kedilerimizle birlikte oynar, ev ortamına çok uyumlu." diye konuştu.

Ünen, insanların Albay'ın yolda seyir halindeyken sağa sola atlamasından korktuğunu söylediklerini anlatarak, köpeğinin motosiklete sıkıca tutunduğunu kaydetti.

Kısa süre önce evlerinde yanındaki motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın nedeniyle bir patlama yaşandığını anlatan Ünen, köpeğini kurtarmak için yanan evin içine girdiğini söyledi.

Evin içine kaçan köpeğini zorlukla kurtardığını anlatan Ünen, yangında kendisinin ve "Albay"ın bedeninde yanıklar oluştuğunu ifade etti.

Ünen, köpeğinin bazen yaramazlık yaptığını, tamire gelen motosikletlerin anahtarlıklarını gizlice alıp götürdüğünü ve saatlerce anahtar aramak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Onunla baba ve oğul gibiyiz"

Köpeğiyle arasında duygusal bir bağ olduğunu vurgulayan Ünen, şunları kaydetti:

"Onunla baba ve oğul gibiyiz. Köpeğim eğitim almadı, onu kendim eğittim. Beş yaşımdan itibaren köpeklerle birlikte büyüdüm. Gittiğim her yere birlikte gideriz. Kafamızın estiği bir yer olursa motosiklete atlarız. Yangın olayından dolayı 'Albay' ile tatile gidemedik ama ilerleyen zamanlarda gitmeyi düşünüyoruz. Bu zamana kadar başıma bir şey gelmediyse köpekler sayesindedir diyebilirim."

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet istanbul Güncel Yaşam

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