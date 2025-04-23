İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

İstanbul'da Meydana Gelen 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Bilecik'te de Hissedildi

İstanbul'da Meydana Gelen 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Bilecik'te de Hissedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri merkezli depremin Bilecik ve çevresinde hissedildiği, Bilecik Valiliği'nin durumu kontrol altına aldığını ve can kaybı olmadığını açıkladığı bildirildi.

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bilecik ve ilçelerinde de hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Vali Aygöl, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik'te de hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından kentteki ilgili kurumların, Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde ivedilikle harekete geçip gerekli kontrolleri yaptığını aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

"Yapılan ilk değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamış, olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızdan, resmi makamlarımızdan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri ve panik yapmadan, sağduyulu şekilde hareket etmeleri önemle rica olunur. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.