Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

Direksiyona geçip Erdoğan'la birlikte TOGG'u denedi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda gündüz saatlerinde yürüyen onlarca yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Metro İstanbul, sorunun kaynağının yaşanan elektrik kesintisi olduğunu belirtti.

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metro hattında ilginç bir durum yaşandı. Metrodaki yürüyen merdivenler ve asansör devre dışı kaldı.

METROLARDA YÜRÜYEN MERDİVENLER DURDU

Sorunun kaynağı merak edilirken, Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Metro İstanbul, elektrik kesintisi nedeniyle arızanın yaşandığını belirtti.

SORUNUN KAYNAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda; 43 adet yürüyen merdiven, 1 adet asansör, devre dışı kalmıştır. Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar devam etmektedir."

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

Kaynak: Haberler.com / Güncel
img

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
img

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
img

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Metroların , metrobüslerin , otobüslerin , tramvayların çalışması , ekrem yönetimindeyken çalışıyor olması bile mucize…

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

hehe çok inandık bu merdivenlere asansörlere elektrik özelmi geliyor aynı anda kesilsin. üçuğzlü istasyonda tam 2 aya yakın en uzun olan merdiven çalışmadı üstüne bi tane asansör var oda merdivenle bereber 1 ay çalışmadı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Elektrik kesilebilir doğal şeyler bunlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

akp yapmıştır chp'lilere göre..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Yapacak bir şey yok yürüyerek çıkacaklar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.