Haberler

İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Geçici Süre Kapatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

METRO İstanbul, 8 Mart Pazar günü bazı metro istasyonlarının ve tramvay seferlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 15.00'ten itibaren durdurulacak.

METRO İstanbul'un sosyal medya hesabından bazı metro istasyonlarının 8 Mart Pazar günü geçici süre kapatılacağı duyurusu yapıldı. Saat 15.00'ten itibaren M2Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu ile F1Taksim- Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılıyor.

Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla bazı metro hatlarının geçici süre kapatılacağı belirtildi. Buna göre saat 15.00'ten itibaren M2Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonuyla, F1Taksim -Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılacak. Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatılırken, açıklamada yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Metro Taksim İstasyonu'nda durmadan devam edecek. Diğer yandan açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin yapılmayacağı da duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var