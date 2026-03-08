İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Geçici Süre Kapatılacak

METRO İstanbul'un sosyal medya hesabından bazı metro istasyonlarının 8 Mart Pazar günü geçici süre kapatılacağı duyurusu yapıldı. Saat 15.00'ten itibaren M2Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu ile F1Taksim- Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılıyor.

Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla bazı metro hatlarının geçici süre kapatılacağı belirtildi. Buna göre saat 15.00'ten itibaren M2Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonuyla, F1Taksim -Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılacak. Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatılırken, açıklamada yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Metro Taksim İstasyonu'nda durmadan devam edecek. Diğer yandan açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin yapılmayacağı da duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı