İstanbul'da merkezli suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, -İSTANBUL'da 5 ayrı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 13 şüpheli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Örgüt liderinin hakkında kırmızı bülten bulunduğu ve yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan incelemelerde, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen örgüt liderinin yönettiği örgüte mensup şüphelilerin, İstanbul'da farklı tarihlerde 5 ayrı silahlı eyleme karıştıkları tespit edildi.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON

Şüphelilerin; 9 Nisan'da Ataşehir'de, 11 Nisan'da Sarıyer'de 2 galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da Bağcılar'da silahlı saldırı ile Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanmaya teşebbüs edilmesi ile 21 Nisan'da Zeytinburnu'nda bir araca yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

