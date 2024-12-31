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İstanbul'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

İstanbul'da
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İstanbul'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

İstanbul'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

SGK Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mekke'nin Fethi ve Filistin meselesiyle ilgili konuşmaların yapıldığı programda, şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, programda yaptığı konuşmada, tüm ilçelerde 46 ayrı salonun yanı sıra, tüm Türkiye ve çeşitli ülkelerde de benzer programları icra ettiklerini söyledi.

AGD olarak 7 Ekim'den bugüne İsrail'in saldırısı altında olan Filistin için yaptıkları etkinliklere değinen Yaroğlu, "Mescid-i Aksa davası bizim asıl davamız olduğu için, Filistin mücadelesi bizim için yalnızca insani ve vicdani değil, aynı zamanda imani de bir mesuliyet olduğu için, bu programımızın da içerisine bir Kudüs Gecesi yerleştirmek istedik. Biz Erbakan Hoca'mız bu hareketi başlattığı günden itibaren Filistin davasını, Mescid-i Aksa davasını bu ülkenin gündemine, Ümmet-i Muhammed'in gündemine sokmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaroğlu, bir sivil toplum kuruluşu olarak Filistin için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirterek, çocukları, gençleri de Filistin ve Kudüs konusunda bilinçlenmeleri için yetiştirdiklerini dile getirdi.

AGD ve MGV şubeleri tarafından Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliğinde, çeşitli konuşmaların yanı sıra tiyatro gösterisi, şiir ve ezgi dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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